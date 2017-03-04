Шлеменко: ожидал более сложного поединка, Брэдли приходилось выживать

Российский боец смешанного стиля, одержавший победу единогласным решением судей над американцемна турнире M-1 Challenge 75 в Москве, отметил, что бой для него сложился легче, чем он этого ожидал.«Ожидал более сложного поединка, поскольку соперник для меня был специально подобран неудобный. Это борец, который сам хотел меня контролировать в партере, но я дал ему сделать только один тейк-даун, потом постоянно бил ему корпус и дорабатывал. Ему, как считаю, просто приходилось выживать.Я немного завёлся, сильно хотел его нокаутировать. Конечно, можно было подёргать, поработать на точность, но вместо этого пёр вперёд. Но бой в целом мне понравился, получился зрелищным. К сожалению, в нокаут его не отправил.Чувствую себя отлично и готов прямо сейчас провести ещё один бой. Буду рваться как можно скорее вернуться», — сказал Шлеменко в эфире «Матча».