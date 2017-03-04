Уайт: команда Нурмагомедова могла спасти бой, но повела себя неправильно

Глава UFCзаявил, что команданеправильно повела себя, когда бойцу стало плохо, из-за чего сорвался его бой с«Его команда решила отвезти его в случайный госпиталь в Лас-Вегасе, вместо того, чтобы позвонить нашему доктору и Брианне Мэттисон, которая управляет всем медицинским штабом. Они решили сделать всё по-своему, а сделай они всё неправильно, может, бой бы удалось спасти.Такая сгонка веса всегда плохо сказывается на почках и печени. Сейчас он в порядке и нормально себя чувствует, но это всегда плохо», — приводит слова Уайта MMA Fighting.