Фергюсон: UFC хотела сократить мой гонорар за замену Нурмагомедова

Боец смешанного стиляотказался от встречи с другим бойцом, взамен, так как потерял бы часть гонорара. Бой был отменён из-за проблем россиянина со здоровьем.«Они хотели сократить мой гонорар и не хотели давать мне титульный бой. Я понимаю, что это бизнес, но я мужчина и должен кормить семью.Не могу сказать, что я чувствую. Это горькая пилюля. Я много готовился и знаю, что Нурмагомедов тоже. Ужасная ситуация. Я знаю, что он настоящий воин и сможет восстановиться», — приводит слова Фергюсона MMA Fighting.