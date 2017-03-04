Врач: здоровью Нурмагомедова ничего не угрожает

Врачи уверены, что здоровьюничто не угрожает. Об этом заявила представительница госпиталя Лас-Вегаса, в который ранее был доставлен российский боец.«Хабиб действительно был у нас, он поступил сегодня в районе 6:40 утра, но вечером он уже покинул больницу. Его здоровью ничего не угрожает», — сообщила представительница больницы «Известиям».Сообщалось, что Нурмагомедов угодил в больницу из-за боли в печени, которую связали со сгонкой веса. Поединок россиянина с Тони Фергюсоном был отменён.