Нэйт Диас: если Макгрегор пойдёт в бокс, то и я тоже

Боец UFC Нэйт Диас заявил, что не ждёт третьего боя с Конором Макгрегором и также намерен заняться боксом, если ирландцу позволят сделать это.
«Говорили, что я ждал Конора Макгрегора, но это не так. Я уже дважды его побил, так что я просто тренировался и говорил, что, если выйду на бой — это должен быть большой бой. Не в плане денег, ведь мне заплатят независимо от этого.
Сколько-то лет назад я пытался получить боксёрскую лицензию. Некоторые промоутеры пытались выкупить мой контракт у UFC, но те не согласились. А теперь они говорят о бое Макгрегора с Мейвезером. У меня уже есть лицензия в Калифорнии и будет в Неваде. Если Макгрегор будет боксировать, то и я тоже», — цитирует Диаса Bloody Elbow.