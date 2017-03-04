Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Суперконкурсы с призами! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Олейник: на карьеру Нурмагомедова отмена боя не повлияет

4 марта 2017, суббота. 15:55. Бокс/ММА
Боец смешанного стиля Алексей Олейник считает, что отмена боя с Тони Фергюсоном не испортит карьеру Хабиба Нурмагомедова.

«После Олега Тактарова в UFC не было чемпионов у России, поэтому можно понять разочарование болельщиков. Потому что Хабиб хорошо о себе заявляет, слова не расходятся с делом, и внезапно — такое. На карьеру в UFC отмена боя не влияет. Он как был первым номером, так им и останется. Просто каждый бой – это масса времени на подготовку, потраченных сил. Теперь все эти силы, получается, потрачены впустую», — цитирует Олейника «Р-Спорт».
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Алексей Олейник Хабиб Нурмагомедов
Новости. Бокс/ММА
4 марта 2017, суббота
15:55 Олейник: на карьеру Нурмагомедова отмена боя не повлияет
15:39 Шлеменко: если остались вопросы, я готов к реваншу с Брэдли
14:58 А. Нурмагомедов: UFC даст ответ о переносе боя в течение трёх дней после UFC 209
13:43 Чавес-младший: Альварес не великий чемпион, как Маркес и Чавес-старший
13:18 Бриггс: хочу, чтобы Беллью нокаутировал Хэя раз и навсегда
12:44 Нэйт Диас: если Макгрегор пойдёт в бокс, то и я тоже
12:11 Сен-Пьер: набрать вес для боя с Биспингом — серьёзная задача
11:16 Врач: здоровью Нурмагомедова ничего не угрожает
11:11 Нурмагомедов: не всё зависит от меня
11:04 Победа Шлеменко, живой медведь на ринге и другие фото с турнира М-1 Challenge 75
10:35 Мейвезер-младший: побьёт ли Головкин Альвареса? Совершенно нет
09:35 Фергюсон: UFC хотела сократить мой гонорар за замену Нурмагомедова
09:29 Президент UFC: команда Нурмагомедова могла спасти бой, но повела себя неправильно
02:12 UFC не успеет найти замену Нурмагомедову для боя с Фергюсоном
01:46 Тактаров: у Шлеменко есть «боллс» — то, без чего бойца не существует
01:17 Шлеменко: ожидал более сложного поединка, Брэдли приходилось выживать
00:54 Шлеменко победил Брэдли и другие результаты M-1 Challenge 75 в Москве
00:41 Майкл Джонсон рассчитывает заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном
3 марта 2017, пятница
23:58 Головкин: должен использовать все умения, чтобы победить Джейкобса
23:22 Менеджер Нурмагомедова принёс извинения Фергюсону и болельщикам
23:12 Нурмагомедов-старший: будущее карьеры Хабиба обсудим позже
23:07 Нурмагомедов был готов драться с Фергюсоном даже после госпитализации
22:50 Гарсия оказался тяжелее Турмана
22:30 Фергюсон — Нурмагомедову: буду молиться за твоё здоровье
22:03 Бой Нурмагомедов — Фергюсон отменён
21:53 Хэй: чтобы подняться в супертяжёлый вес, Беллью наелся пирожков
21:44 Источник: Нурмагомедов в больнице выглядел плохо
21:00 Причиной госпитализации Нурмагомедова стала сгонка веса
20:42 Нурмагомедов попал в больницу за три часа до взвешивания перед боем с Фергюсоном
20:33 Хэй перевесил Беллью
17:49 Промоутер Джошуа: поражение от Беллью сделает для Хэя бой с Энтони невозможным
17:07 Головкин: Чавеса-младшего уважаю больше, чем Альвареса, и желаю ему победы
15:14 Мейвезер-младший считает, что Спенс нокаутирует Брука
14:50 Лебедев: пока что нам тяжело бороться с беспределом WBC
14:24 Бой Хабиба Нурмагомедова в прямом эфире покажет «Чемпионат»
14:13 Овечкин пожелал Нурмагомедову удачи в бою с Фергюсоном
13:45 Зимин: отстранение Поветкина умышленное, WBC не желает его видеть на пьедестале
13:08 Фергюсон вышел на дуэль взглядов с Нурмагомедовым в солнцезащитных очках
13:02 Д. Комбаров: если Нурмагомедов проиграет Макгрегору, проиграю поездку в Вегас
12:26 Нурмагомедов удостоен награды лучшему международному бойцу от World MMA Awards
12:02 Валуев: помимо WBC есть другие организации, в которых Поветкин может выступать
11:46 Рябинский: добьёмся оправдания Поветкина в WBC, но нужно время
11:28 Мейвезер о бое с Макгрегором: сейчас всё зависит от UFC
10:50 Цзю: отстранение Поветкина может грозить ему окончанием карьеры
10:44 Чен Сон Джон: у M-1 Global очень хорошие перспективы на турнирах в Корее
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто победит: Хабиб Нурмагомедов или Тони Фергюсон?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+