Олейник: на карьеру Нурмагомедова отмена боя не повлияет

Боец смешанного стилясчитает, что отмена боя сне испортит карьеру«После Олега Тактарова в UFC не было чемпионов у России, поэтому можно понять разочарование болельщиков. Потому что Хабиб хорошо о себе заявляет, слова не расходятся с делом, и внезапно — такое. На карьеру в UFC отмена боя не влияет. Он как был первым номером, так им и останется. Просто каждый бой – это масса времени на подготовку, потраченных сил. Теперь все эти силы, получается, потрачены впустую», — цитирует Олейника «Р-Спорт».