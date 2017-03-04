Берто и Портер договорились о бое

Два экс-чемпиона мира в полусреднем весе — Андре Берто (31-4, 24 КО) и Шон Портер (26-2-1, 16 КО) — достигли соглашения о бое. 12-раундовый поединок пройдёт 22 апреля в «Барклай-центре» в Бруклине. Как информирует BoxingScene, официально о договорённости будет объявлено на сегодняшней пресс-конференции.Шон Портер предыдущий бой провёл в июне 2016 года, когда в ярком бою уступил Киту Турману. Что касается Берто, то его последнее появление в ринге датировано апрелем минувшего года — американец нокаутом одержал верх над Виктором Ортисом.