Турман: цель — собрать все пояса

Суперчемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Кит Турман (27-0, 22 КО) заявил, что его главной целью является завоевание всех поясов в своём дивизионе.«Моя конечная цель заключается в том, чтобы объединить титулы в полусреднем весе. Мы оба молоды и голодны. Как для меня, так и для Дэнни Гарсии (33-0, 19 КО), этот бой — самый большой в жизни. Это просто мечта, и я очень рад сегодня оказаться здесь», — цитирует слова Турмана BoxingScene.Объединительный бой между Турманом и Гарсией состоится в ночь на 5 марта. На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA-Super и WBC.