Эггингтон нокаутировал Малиньяджи

Сегодня на лондонской «О2Арена» проходит большой вечер бокса, главным событием которого станет встреча Дэвида Хэя (28-2, 26 КО) и Тони Беллью (28-2-1, 18 КО). В андеркарте этого поединка выступил экс-чемпион мира в двух весовых категориях Поли Малиньяджи (36-8, 7 КО).
Соперником 36-летнего американца был британец Сэм Эггингтон (20-3, 12 КО). На кону встречи стоял пояс интерконтинентального чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.
После мощной комбинации британца в 8-м раунде Малиньяджи оказался на настиле ринга и не сумел подняться до окончания отсчёта рефери. Таким образом 23-летний Эггингтон завоевал второстепенный титул по версии Всемирного боксерского совета.