<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Китай
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2017
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации
Кубок Дэвиса
WTA
ATP
Australian Open 2017
Кубок Кремля
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Кубок России
Пляжный волейбол
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Видео
Фэнтези футбол
Билеты на спорт
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Футбольные трансферы
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
02:41
Беллью победил Хэя техническим нокаутом в 11-м раунде
14:58
А. Нурмагомедов: UFC даст ответ о переносе боя в течение трёх дней после UFC 209
11:04
Победа Шлеменко, живой медведь на ринге и другие фото с турнира М-1 Challenge 75
09:29
Президент UFC: команда Нурмагомедова могла спасти бой, но повела себя неправильно
02:12
UFC не успеет найти замену Нурмагомедову для боя с Фергюсоном
09:29
Президент UFC: команда Нурмагомедова могла спасти бой, но повела себя неправильно
14:58
А. Нурмагомедов: UFC даст ответ о переносе боя в течение трёх дней после UFC 209
11:11
Нурмагомедов: не всё зависит от меня
09:35
Фергюсон: UFC хотела сократить мой гонорар за замену Нурмагомедова
16:23
Уайт: денежный бой? Если вы не Макгрегор — заткнитесь
Беллью победил Хэя техническим нокаутом в 11-м раунде
5 марта 2017, воскресенье. 02:41.
Бокс/ММА
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC
Тони Беллью
(29-2-1) в рамках вечера большого бокса на лондонской «О2 Арене» победил экс-чемпиона мира в двух весовых категориях
Дэвида Хэя
(28-2).
Бой завершился в пользу 34-летнего уроженца Ливерпуля техническим нокаутом в 11-м раунде. 36-летний Хэй по ходу боя получил травму ахиллового сухожилия.
Посмотреть видео можно в
официальном «твиттере» газеты L'equipe
.
Источник:
«Чемпионат»
Сообщить об ошибке
Теги
Дэвид Хэй
Комментарии:
Правила
Новости. Бокс/ММА
5 марта 2017, воскресенье
02:41
Беллью победил Хэя техническим нокаутом в 11-м раунде
00:42
Эггингтон нокаутировал Малиньяджи
4 марта 2017, суббота
22:57
Хуан Мануэль Лопес проведёт бой с тренером бывшего соперника
21:00
Биспинг — Сен-Пьеру: ты просто старый карлик
20:18
Российские боксёры «Patriot Boxing Team» уступили «Uzbek Tigers» в рамках WSB
19:41
Беллью: дети не должны смотреть бои, ведь в боксе случаются плохие вещи
18:13
Кадыров: никому не придёт в голову подумать, что Нурмагомедов уходит от поединка
17:33
Турман: цель — собрать все пояса
17:10
Берто и Портер договорились о бое
16:23
Уайт: денежный бой? Если вы не Макгрегор — заткнитесь
15:55
Олейник: на карьеру Нурмагомедова отмена боя не повлияет
15:39
Шлеменко: если остались вопросы, я готов к реваншу с Брэдли
14:58
А. Нурмагомедов: UFC даст ответ о переносе боя в течение трёх дней после UFC 209
13:43
Чавес-младший: Альварес не великий чемпион, как Маркес и Чавес-старший
13:18
Бриггс: хочу, чтобы Беллью нокаутировал Хэя раз и навсегда
12:44
Нэйт Диас: если Макгрегор пойдёт в бокс, то и я тоже
12:11
Сен-Пьер: набрать вес для боя с Биспингом — серьёзная задача
11:16
Врач: здоровью Нурмагомедова ничего не угрожает
11:11
Нурмагомедов: не всё зависит от меня
11:04
Победа Шлеменко, живой медведь на ринге и другие фото с турнира М-1 Challenge 75
10:35
Мейвезер-младший: побьёт ли Головкин Альвареса? Совершенно нет
09:35
Фергюсон: UFC хотела сократить мой гонорар за замену Нурмагомедова
09:29
Президент UFC: команда Нурмагомедова могла спасти бой, но повела себя неправильно
02:12
UFC не успеет найти замену Нурмагомедову для боя с Фергюсоном
01:46
Тактаров: у Шлеменко есть «боллс» — то, без чего бойца не существует
01:17
Шлеменко: ожидал более сложного поединка, Брэдли приходилось выживать
00:54
Шлеменко победил Брэдли и другие результаты M-1 Challenge 75 в Москве
00:41
Майкл Джонсон рассчитывает заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном
3 марта 2017, пятница
23:58
Головкин: должен использовать все умения, чтобы победить Джейкобса
23:22
Менеджер Нурмагомедова принёс извинения Фергюсону и болельщикам
23:12
Нурмагомедов-старший: будущее карьеры Хабиба обсудим позже
23:07
Нурмагомедов был готов драться с Фергюсоном даже после госпитализации
22:50
Гарсия оказался тяжелее Турмана
22:30
Фергюсон — Нурмагомедову: буду молиться за твоё здоровье
22:03
Бой Нурмагомедов — Фергюсон отменён
21:53
Хэй: чтобы подняться в супертяжёлый вес, Беллью наелся пирожков
21:44
Источник: Нурмагомедов в больнице выглядел плохо
21:00
Причиной госпитализации Нурмагомедова стала сгонка веса
20:42
Нурмагомедов попал в больницу за три часа до взвешивания перед боем с Фергюсоном
20:33
Хэй перевесил Беллью
17:49
Промоутер Джошуа: поражение от Беллью сделает для Хэя бой с Энтони невозможным
17:07
Головкин: Чавеса-младшего уважаю больше, чем Альвареса, и желаю ему победы
15:14
Мейвезер-младший считает, что Спенс нокаутирует Брука
14:50
Лебедев: пока что нам тяжело бороться с беспределом WBC
14:24
Бой Хабиба Нурмагомедова в прямом эфире покажет «Чемпионат»
Все новости
RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто победит: Хабиб Нурмагомедов или Тони Фергюсон?
Нурмагомедов досрочно
Нурмагомедов по очкам
Фергюсон досрочно
Фергюсон по очкам
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+