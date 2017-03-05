Беллью хочет боя с Уайлдером

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC(29-2-1, 18 КО), готов к поединку с чемпионом по этой же версии в супертяжёлом весе —(38-0, 37 КО). Об этом британец заявил после неожиданной победы над Дэвидом Хэем (28-3, 26 КО).«Знаете, кого я хочу получить следующим? Деонтея Уайлдера. Бронзовый бомбардировщик, я хочу боя с тобой. Думаю, что меня хватит на ещё один такой бой. Не хочу биться с Энтони Джошуа (18-0, 18 КО), он хороший парень», — приводит слова Беллью BoxingScene.