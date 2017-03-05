Хэй: я более одарён, но сегодня Беллью был лучше меня

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях(28-3, 26 КО) признал, что минувшей ночьюпревзошёл его.«Я не ожидал, что у Беллью такой крепкий подбородок. Он сегодня был лучше меня. Я по-прежнему считаю себя более одарённым бойцом, но он сегодня показал себя боксёром с большим сердцем. Он принял мои лучшие удары, вернулся и победил меня. Он настоящий мужикУ меня никогда раньше не было подобных поединков. Но я бы хотел получить реванш. У нас не было такого пункта в договоре, так что я рассчитываю только на его милость. Надеюсь, что он мне даст такую возможность. Мне всё равно где, пусть даже это будет в Ливерпуле. Теперь, пока я не пройду этого парня, я не могу даже думать ни о каких титулах», — приводит слова Хэя BoxingScene.