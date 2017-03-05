Липинец техническим нокаутом победил Бута

Официальный претендент на титул IBF в первом полусреднем весе Сергей Липинец (12-0, 10 КО) одержал прошлой ночью очередную уверенную победу.На этот раз россиянину противостоял американец Кларенс Бут (14-3, 7 КО). С самого начала боя Липинец вёл поединок в нужном для себя ключе, в 7-м же раунде наступила развязка. Сперва правый прямой от нашего спортсмена отправил Бута в нокдаун, а после того как американец решился на продолжения боя, соперник не оставил ему шансов, обрушив на того серию ударов.В итоге рефери поединка остановил встречу, присудив победу техническим нокаутом Липинцу.