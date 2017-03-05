Беллью: предлагал Хэю остановиться во время боя

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) рассказал, что во время боя предлагал Дэвиду Хэю (28-3, 26 КО) остановиться, чтобы не нанести ему ещё большие травмы.«Незадолго до остановки боя я сказал Дэвиду: «Остановись сейчас». Я боксирую не для того, чтобы причинять людям боль. Потом я поймал на себе взгляд тренера Дэвида и тоже предложил ему остановиться. У Хэя хороший подбородок, и он принимал мои удары справа весь вечер, но он не знал, какой может быть сила моего левого бокового, и в конечном итоге это выбросило его за канаты», — цитирует Беллью BoxingScene.