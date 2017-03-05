Отмена боя с Фергюсоном лишила Нурмагомедова заработка в 500000 долларов

Главным событием турнира UFC 209, прошедшего сегодня ночью, должен был стать поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Проблема с почками, возникшая у россиянина из-за экстремальной сгонки веса, привела к его госпитализации, а позже и к отмене боя.
Как сообщает портал Mmafighting со ссылкой на спортивную комиссию штата Невада, отмена поединка лишила Нурмагомедова гарантированного гонорара в размере 500000 $ США.
Что касается Фергюсона, то ему за бой полагалось 250000, плюс такая же сумма в случае победы.