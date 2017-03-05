Турман: думал, что это чистая победа

Чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBA и WBC Кит Турман (28-0, 22 КО), заявил, что ожидал увидеть на судейских записках более убедительный счёт в свою пользу.«Судьи есть судьи. Я думал, что я его перебоксировал, что это чистая победа. Когда я услышал, что решение судей разделённое, я всё равно знал, что победу отдадут мне. Я чувствовал, что мы контролировали каждую трёхминутку. Сегодня моя защита была эффективной, и Гарсия не мог попасть по мне», — цитирует Кита Турмана портал BoxingScene.