Джозеф Паркер готов сразиться с Беллью

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джозеф Паркер (22-0, 18 КО) выразил готовность сразиться с чемпионом мира по версии WBC в тяжёлом весе Тони Беллью (29-2-1, 19 КО).
После победы последнего над Дэвидом Хэем, Паркер написал Беллью сообщение следующего содержания:
«Всё идёт по плану, 6 мая у меня будет бой, а потом никаких проблем», — сообщает портал Nzherald.
Интересно, что именно Хэй был официальным претендентом на титул, которым владеет Паркер, однако отказался от боя в пользу встречи с Беллью. Сам же Джозеф Паркер теперь будет проводить защиту против Хьюи Фьюри.