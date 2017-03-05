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175 лет назад 2016
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Хэю потребуется операция после боя с Беллью

5 марта 2017, воскресенье. 23:23. Бокс/ММА
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй перенесёт операцию на ахилловом сухожилии. 36-летний боксёр получил травму по ходу проигранного им поединка с Тони Беллью. Сразу после боя он был доставлен в больницу, где остаётся до сих пор, сообщает Daily Mail.

Хэй травмировал ногу в шестом раунде, но смог продержаться на ринге до 11-го, хотя едва мог передвигаться. Он потерпел поражение техническим нокаутом.

Предполагается, что восстановление боксёра после операции займёт не менее шести месяцев.
Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
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Дэвид Хэй
Новости. Бокс/ММА
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