Хэю потребуется операция после боя с Беллью

Бывший чемпион мира в двух весовых категорияхперенесёт операцию на ахилловом сухожилии. 36-летний боксёр получил травму по ходу проигранного им поединка с. Сразу после боя он был доставлен в больницу, где остаётся до сих пор, сообщает Daily Mail.Хэй травмировал ногу в шестом раунде, но смог продержаться на ринге до 11-го, хотя едва мог передвигаться. Он потерпел поражение техническим нокаутом.Предполагается, что восстановление боксёра после операции займёт не менее шести месяцев.