Фергюсон: Нурмагомедову нужно думать о здоровье, а не о UFC

Боец UFCпосоветовалдумать о здоровье, а не о следующем бое. Поединок Фергюсона и Нурмагомедова на UFC 209 сорвался из-за того, что россиянин попал в больницу.«Я знаю про то, что случилось с Хабибом. Я уже говорил и скажу ещё раз: я искренне желаю ему здоровья. Это правда, без шуток. Ни один бой и ни один титул не стоят твоего здоровья. И если ты хоть на один процент понимаешь, что могут быть серьёзные последствия, то не надо даже задумываться о проведении боя.Сейчас Хабибу не стоит думать о UFC, ему нужно подумать о своём здоровье. Что касается возможности переноса этого боя, то скажу так: я всегда готов драться с достойным соперником. Но решать буду не я, а руководство UFC», — цитируют Фергюсона «Известия».