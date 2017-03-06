Беллью: Головкин нокаутирует Альвареса в поздних раундах

Британский боксёрдал свой прогноз на поединок между чемпионом мира IBF/IBO/WBA/WBC, если таковой всё-таки состоится.«Если бой Головкин — Альварес состоится, то я ожидаю, что это будет потрясающий поединок. Я могу представить, что каждый из них может одержать победу. Я считаю Альвареса лучшим контрпанчером с момента ухода из бокса Флойда Мейвезера. Но я также не могу сбрасывать со счетов ударную мощь Головкина и его превосходные боксёрские навыки. Так что я бы поставил на победу Головкина нокаутом в поздних раундах», — цитирует Беллью BoxinScene.