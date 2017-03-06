Фроч: Хэй сказал мне, что вернётся и хочет реванша с Беллью

Бывший чемпион мира в двух весовых категорияхне намерен завершать карьеру после поражения оти травмы ахиллова сухожилия. Об этом 36-летний боксёр рассказал экс-чемпиону второй средней категории«Не думаю, что это конец для него. Я говорил с ним после операции, его сухожилие починили, и он твёрдо уверен, что вернётся, хочет драться снова. И в первую очередь он хочет реванша с Беллью. Он сказал мне, что завоюет чемпионский титул в супертяжёлом весе. Но сперва хочет сразиться с Беллью», — рассказал Фроч Sky Sports.