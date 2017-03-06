Хэй: вернулся домой, кроме ахилла ничего не болит

Бывший чемпион мира в двух весовых категорияхрассказал, что полученные в бою судары уже не причиняют ему боли. Тяжеловес вернулся домой после операции на ахилловом сухожилии.«Вернулся домой и отдыхаю с задранной ногой после успешной операции на ахилле. Странно, но после такого яростного боя у меня не болит ничего, кроме свежеприкреплённого ахилла.Я завален пожеланиями поддержки и благодарю всех от всего сердца. Сейчас пора провести время с семьёй и друзьями, а завтра начнётся восстановление», — написал Хэй в «Инстаграме».