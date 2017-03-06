Промоутер Уайлдера: рассмотрим вариант с Беллью, но Паркер — приоритетный выбор

, промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC, готов рассмотреть возможность боя американца с, но приоритетом считает бой с чемпионом WBO«Мы не против рассмотреть кандидатуру Тони Беллью. Мы поздравляем Тони, я его большой поклонник. Мы не стали бы списывать этот вариант со счетов. Мы его уважаем, и нас бы заинтересовал такой бой.В любом случае самый желанный бой для Деонтея сейчас — с Джозефом Паркером, но надо смотреть и на альтернативы. Бой Деонтея с Беллью был бы интересен. Тони побил большого игрока. Одержал победу над высоко ценимым Дэвидом Хэем. Мы испытываем к Беллью только уважение», — цитирует ДиБеллу Sky Sports.