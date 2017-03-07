Менеджер Нурмагомедова: возможно, Хабиб сможет провести бой в мае

МенеджерАли Абдель-Азиз не исключает возможности того, что российский боец может провести свой следующий поединок в мае.Нурмагомедов снялся с поединка с Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона организации в лёгком весе, который должен был пройти 4 марта, из-за проблем со здоровьем.«Его выступление на турнире в Баффало, запланированном на апрель, маловероятно. Я ещё не обсуждал с Хабибом какие-либо поединки. Возможно, возвращение в мае может быть вариантом. Но вы знаете, что Хабиб не будет драться в Рамадан, а Рамадан начинается 26 мая. Быть может, он сможет вернуться раньше в мае, но я не знаю, будет ли он готов. В конце концов, речь идёт о его здоровье и благополучии. Деньги стоят на последнем месте», — приводит слова Абдель-Азиза MMAFighting.