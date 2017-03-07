Поли Малиньяджи объявил о завершении боксёрской карьеры

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях(36-8-0, 7 КО) объявил о завершении боксёрской карьеры. Свой последний бой американец провёл 4 марта в Лондоне против(20-3-0, 12 КО), от которого потерпел поражение нокаутом. В этом бою он считался фаворитом и на момент остановки поединка лидировал по очкам в записках двоих боковых судей.«Девятнадцать лет назад я впервые вышел на ринг в качестве боксёра-любителя, и сейчас пришло время объявить о завершении моей карьеры. Спустя 19 лет я живу той жизнью, о которой и не мечтал, и за это я благодарен боксу. Я с нетерпением жду долгой и плодотворной карьеры за микрофоном в качестве комментатора, оставаясь близко к спорту, который я люблю», — написал Малиньяджи на своей странице в одной из социальный сетей.