Кличко: я одержим поединком с Джошуа

признался, что буквально помешан на предстоящем поединке с чемпионом мира IBF в супертяжёлом весе, который состоится 29 апреля на стадионе Уэмбли в Лондоне (Англия).«В этом бою я андердог, и это очень интересная ситуация для меня. Я не был в такой ситуации очень давно. Я чувствую себя молодым претендентом. Я официальный претендент. Это здорово! Я хочу покинуть ринг чемпионом и победителем этого боя — это моя одержимость. Я одержим этим.Многие люди считают, что я сошёл с ума. В 41 год я собираюсь драться с парнем, который гораздо моложе меня, который очень силён, страшен и нокаутирует всех своих соперников», — приводит слова Кличко BoxingScene.