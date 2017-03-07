Британский совет по контролю за боксом: Фьюри не может вернуться на ринг в мае

Британский совет по контролю за боксом (BBBC) не считает возможным возвращение экс-чемпиона мира в супертяжёлом весена ринг в мае текущего года. По словам генерального секретаря BBBC, у боксёра слишком много нерешённых проблем, чтобы говорить о столь скором возвращении.Ранее Фьюри анонсировал в «Твиттере» о своём возвращении на ринг 13 мая, а также о том, что ему уже подыскивают подходящего соперника.«Фьюри отстранён, он не сможет вернуться в мае. Ему нужно разобраться со слишком большим количеством вопросов, прежде чем он может думать о возвращении. У него были проблемы с допингом, а также есть вопросы медицинского характера. С тех пор как он был отстранён, у нас с ним не было никаких контактов. Я ожидал, что если он захочет боксировать, то свяжется с нами. Он этого не сделал, поэтому ничего не изменилось. Он не может боксировать», — цитирует Смита Talk Sport.