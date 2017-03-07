Джервонта Дэвис договорился о бое с Лиамом Уолшем

Чемпион мира по версии IBF во втором полулёгком весе(17-0, 16 КО) свою первую защиту титула проведёт 20 мая против непобеждённого британца(21-0, 18 КО).Дэвис заверил, что титул останется с ним и после боя.«Уолш серьёзный оппонент, и я хорошо подготовлюсь к нему. Поясу IBF хорошо со мной дома, так что поверьте, он ещё надолго останется в моём владении», — цитирует Дэвиса BoxingScene.Джервонта Дэвис стал чемпионом мира 14 января, когда нокаутировал пуэрториканца Хосе Педрасу.