Промоутер Головкина опроверг слухи о достижении договорённости о бое с Сондерсом

Промоутер чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадия Головкина Том Лёффлёр опроверг слухи о достижении договорённости с обладателем титула WBO Билли Джо Сондерсом о проведении боя 10 июня текущего года. 18 марта Головкину предстоит провести защиту титулов в бою с Дэниелом Джейкобсом.
«Нет никакой сделки по бою Головкин — Сондерс. Сейчас все сосредоточены на поединке с Джейкобсом, запланированном на 18 марта. Вообще, это моя работа, потому что тяжело заставить других парней драться с Геннадием. Так что моя работа — искать варианты на будущее. Головкин мечтает объединить в своих руках все пояса. Если будет возможность организовать бой с Сондерсом в будущем или если будет возможность договориться о поединке с Альваресом, то Головкин готов», — цитирует Лёффлёра BoxingScene.