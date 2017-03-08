Мейвезер-старший: есть риск, что Макгрегор ударит Флойда локтем или коленом

, отец, считает, что поединок сможет оказаться для его сына рискованным предприятием. Хотя Мейвезер-старший и не сомневается в том, что по правилам бокса его сын уничтожит бойца UFC, он опасается, что Макгрегор может нанести запрещённый в боксе удар.«С годами Флойду нужно делать просто одну вещь — считаться со своим возрастом. Он продолжает говорить о возможности проведения боя, что не так плохо, если речь идёт о поединке с Конором Макгегором. Флойд старше его на 10 лет. Но я думаю, что ему не нужно рисковать ни с кем. Я бы на его месте не дрался бы с Макгрегором. Ты никогда не знаешь, не ударит ли он локтем или коленом», — приводит слова Мейвезера-старшего On The Ropes Radio.