Курбанов: Шейн Мозли — легенда, но я не имею права ему проигрывать

7 марта в Москве состоялась первая пресс-конференция тура, посвящённого предстоящему бою между. Россиянин завил, что уважает легендарного боксёра, однако намерен победить его. Поединок между ними состоится 5 мая в Екатеринбурге.«Я уважаю Шейна Мозли, безусловно. Он великий боксёр, я смотрел его бои. Но в то же время хочу делать свою историю и побеждать великих боксёров. Чтобы стать великим, нужно побеждать лучших.Я посмотрел ему в глаза. Я давно хотел заглянуть ему в глаза. И знаете, он совершенно спокоен. Он не боится ничего, просто смотрит… Безусловно, у меня есть какое-то волнение, я буду драться с легендой. Некоторые люди до сих пор даже не верят, что я буду боксировать с Мозли. Но я стараюсь сам себя настраивать, мне нужно по-любому побеждать. Исключено, чтобы я проиграл. Я подведу свою страну, свой народ. Я должен выиграть», — рассказал Курбанов журналистам.