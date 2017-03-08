Рамирес: Головкин нокаутирует Джейкобса, я хочу драться с ним

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBOвновь выразил желание сразиться с чемпионом WBA/WBC/IBF в средней категории«Головкин сказал, что готов подняться в весе. Если он хочет драться со мной — я готов. Люди просят об этом бое, и я буду счастлив провести его.Головкин нокаутирует Джейкобса. Дэнни техничен и умеет бить, но у него не особо крепкий подбородок.Мне пришлось бы использовать все свои навыки в бою с Головкиным. Бой вышел бы тяжёлым, но интересным для всех», — приводит слова Рамиреса Boxing Scene.