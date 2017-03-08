Э. Альварес: Нэйту Диасу лучше 10 лет ждать Макгрегора, чем драться со мной

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Эдди Альварес заявил, что Нэйт Диас отказался драться с ним из-за маленького гонорара.
«Я в шоке. Он попробовал деньги на вкус и изменился. Я правда думал, что Нэйт Диас сразится со мной. Я был шокирован, когда ему дали договор на бой, а он отказался.
Понимаю ход его мыслей, у меня есть представление, сколько ему заплатили (за бой с Макгрегором. — Прим. „Чемпионата“). Ему нет смысла соглашаться на обычный гонорар за бой со мной. Лучше 10 лет ждать третьего боя с Конором», — приводит слова Альвареса MMA Fighting.