Э. Альварес: Нэйту Диасу лучше 10 лет ждать Макгрегора, чем драться со мной

Бывший чемпион UFC в лёгком весезаявил, чтоотказался драться с ним из-за маленького гонорара.«Я в шоке. Он попробовал деньги на вкус и изменился. Я правда думал, что Нэйт Диас сразится со мной. Я был шокирован, когда ему дали договор на бой, а он отказался.Понимаю ход его мыслей, у меня есть представление, сколько ему заплатили (). Ему нет смысла соглашаться на обычный гонорар за бой со мной. Лучше 10 лет ждать третьего боя с Конором», — приводит слова Альвареса MMA Fighting.