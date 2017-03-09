Рой Джонс: у Чавеса хорошие шансы на победу в бою с Альваресом

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категорияхсчитает, что унеплохие шансы на победу в бою с, который запланирован на 6 мая в Лас-Вегасе.«Вы не можете сбрасывать Чавеса со счетов, учитывая то, как строилась его карьера. Он был парнем, который просто начал заниматься боксом, и никто из нас не давал ему много шансов из-за того, что у него не было никакого опыта выступлений на любительском ринге. И то, что он вышел на этот уровень без какого-либо опыта в любителях, является подвигом.На мой взгляд, Чавес находится в беспроигрышной ситуации. Во-первых, он уже находится в выигрышной ситуации, согласившись драться с Альваресом без любительского опыта. Во-вторых, он не будет проигравшим в случае поражения, потому что его вес доходил до 190 фунтов, а теперь ему нужно опуститься ниже 168, а это в любом случае нелегко. Но ему нужно дать шанс из-за его преимущества в габаритах. Если он не будет слишком обезвожен, то извлечёт из этого выгоду. Но, думаю, он справится. Полагаю, это будет отличный бой, и думаю, что него действительно хорошие шансы на победу», — цитирует Джонса BoxingScene.