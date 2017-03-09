Булье: Алонсо теряет терпение, но это не значит, что он уйдёт

Гоночный директор «Макларена»признал, что у испанского пилотатерпение на исходе от продолжающихся проблем с двигателями «Хонды».«Да, Алонсо теряет терпение, но это не означает, что он собирается уйти. Он боец. С тех пор как он перешёл в «Макларен», люди предсказывали множество проблем, но он всё ещё здесь. У него заканчивается терпение? Да, как и у меня. Но мы должны оставаться профессионалами, мы должны убедиться в том, что всё делаем правильно», — приводит слова Булье Sky Sports.