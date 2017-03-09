Беллью: после поражения Хэй показался мне более скромным

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBCнадеется, что поражение в бою с ним сделаетскромнее.«Думаю, он показал свою более скромную сторону. Её стоило показать, ведь перед этим боем он сказал много ужасных вещей. В какой-то момент я отослал семью из страны, чтобы они не слышали его слов. Моя супруга плакала, когда он говорил, что отправит меня в госпиталь и закончит мою карьеру. Чтобы они этого не слышали, я отправил их в Дубай.А я всё время просто был собой. Проявил бы он ко мне такое же сочувствие? Если бы он сделал то, что обещал, то просто унижал бы меня и насмехался. Я не мог отступить. Я смотрел на человека, которому больно.Рядом с ним не было ни одного человека, который хотел бы ему помочь. А я хотел. Я сочувствую ему, потому, что знаю, каково проигрывать. Я просто хотел помочь ему вернуться в его угол», — приводит слова Беллью Sky Sports.