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175 лет назад 2016
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Беллью: снова побью Хэя

9 марта 2017, четверг. 22:42. Бокс/ММА
Чемпион мира в тяжёлом весе Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) уверен, что если его второй бой с Дэвидом Хэем (28-3, 26 КО) и состоится, исход его будет таким же, как и в первый раз.

«Хэй по-прежнему великолепный боксёр. Он всё еще очень быстрый и мощный. Буду ли я с ним биться вновь? Да, и я снова его побью. Возможно, в следующий раз я справлюсь с ним быстрее, чем в первой встрече. Я не буду с ним возиться и заслуживать его уважения, как это было в первом бою, это забирает очень много времени», — рассказал Беллью в интервью SkySports.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Дэвид Хэй
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