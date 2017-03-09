Беллью: снова побью Хэя

Чемпион мира в тяжёлом весе Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) уверен, что если его второй бой с Дэвидом Хэем (28-3, 26 КО) и состоится, исход его будет таким же, как и в первый раз.«Хэй по-прежнему великолепный боксёр. Он всё еще очень быстрый и мощный. Буду ли я с ним биться вновь? Да, и я снова его побью. Возможно, в следующий раз я справлюсь с ним быстрее, чем в первой встрече. Я не буду с ним возиться и заслуживать его уважения, как это было в первом бою, это забирает очень много времени», — рассказал Беллью в интервью SkySports.