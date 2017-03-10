Салливан Баррера отказался от боя с Артуром Бетербиевым

Кубинский полятяжеловес Салливан Баррера отказался проводить бой против Артура Бетербиева. Об этом сообщил промоутер российского боксёра Ивон Мишель. 21 апреля в Майами эти боксёры должны были разыграть звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF.
«Салливан Баррера не подписал контракт и никогда не хотел драться с Бетербиевым, несмотря на все его публичные заявления. Независимо от причин, которые он моет назвать, правда состоит в том что он боится Бетербиева.
Мы очень разочарованы таким поворотом событий, и Артур тоже. Артур продолжает тренироваться, мы попросим IBF предоставит ему статус обязательного претендента и будем ждать их решения. Бетербиев готов драться с любым полутяжем в мире», — цитирует Мишеля BoxingScene.