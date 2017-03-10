Фергюсон: Нурмагомедов — позор категории лёгкого веса

Боец UFC Тони Фергюсон подверг жёсткой критике Хабиба Нурмагомедова, обвинив его в том, что извинения за сорванный бой вместо него якобы написал его менеджер Али Абдель-Азиз.
Встреча этих бойцов была запланирована на 4 марта в рамках турнира UFC 209, но сорвалась из-за проблем со здоровьем россиянина из-за активной сгонки веса.
«Я знаю, что его менеджер написал эти извинения. Его менеджер делает все эти вещи. Иногда он пишет с неправильного аккаунта. Забавно, когда он иногда пишет в своём «твиттере» от лица Хабиба так, будто это его аккаунт, а потом удаляет то, что написал. Извинения были обращены не ко мне. Это звучало так, будто он считает себя чемпионом. Нет, чувак, ты не чемпион. Ты позор лёгкого дивизиона и своего лагеря. Такое поведение неуважительно и эгоистично.
Али знает этот бизнес. Он знает правила. Он не стал бы менеджером нескольких из лучших бойцов, если бы не знал. Так что даже если он и впал в панику (из-за проблем с здоровьем Нурмагомедова. — Прим. «Чемпионата»), первое, что он должен был сделать, — это позвонить Дэйне Уайту. Я очень расстроен тем, что мне приходилось иметь дело со всем этим на протяжении недели и что у меня не было шанса размазать этого парня по октагону и пустить под откос его промопоезд», — приводит слова Фергюсона MMAJunkie.