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Фергюсон: Нурмагомедов — позор категории лёгкого веса

10 марта 2017, пятница. 15:47. Бокс/ММА
Боец UFC Тони Фергюсон подверг жёсткой критике Хабиба Нурмагомедова, обвинив его в том, что извинения за сорванный бой вместо него якобы написал его менеджер Али Абдель-Азиз.

Встреча этих бойцов была запланирована на 4 марта в рамках турнира UFC 209, но сорвалась из-за проблем со здоровьем россиянина из-за активной сгонки веса.

«Я знаю, что его менеджер написал эти извинения. Его менеджер делает все эти вещи. Иногда он пишет с неправильного аккаунта. Забавно, когда он иногда пишет в своём «твиттере» от лица Хабиба так, будто это его аккаунт, а потом удаляет то, что написал. Извинения были обращены не ко мне. Это звучало так, будто он считает себя чемпионом. Нет, чувак, ты не чемпион. Ты позор лёгкого дивизиона и своего лагеря. Такое поведение неуважительно и эгоистично.

Али знает этот бизнес. Он знает правила. Он не стал бы менеджером нескольких из лучших бойцов, если бы не знал. Так что даже если он и впал в панику (из-за проблем с здоровьем Нурмагомедова. — Прим. «Чемпионата»), первое, что он должен был сделать, — это позвонить Дэйне Уайту. Я очень расстроен тем, что мне приходилось иметь дело со всем этим на протяжении недели и что у меня не было шанса размазать этого парня по октагону и пустить под откос его промопоезд», — приводит слова Фергюсона MMAJunkie.
Источник: MMAJunkie Сообщить об ошибке
Теги
UFC Тони Фергюсон Хабиб Нурмагомедов
Новости. Бокс/ММА
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