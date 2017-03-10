Куадрас: Гонсалес бегает от меня

Экс-чемпион мира во втором легчайшем весе по версии WBC Карлос Куадрас (35-1-1, 27 КО) уверен, что всё ещё небитый Роман Гонсалес (46-0, 38 КО) избегает матч-реванш.«Я верю в то, что он попросту бегает от меня. Он просто боится меня. Если он хочет драться в 53,5 кг, то нет проблем, я готов это сделать и там. Если он мне даст бой, то я буду в любой удобной ему категории и буду биться с ним в реванше.Он хочет называть меня клоуном? Что ж, тогда я клоун, который дал ему самый сложный бой в его жизни. В нашем реванше я ему покажу, какой из меня клоун», — приводит слова Куадраса BoxingScene.18 марта Куадрасу предстоит бой с Давидом Кармоной (20-3-5, 8 КО), в рамках того же шоу свой бой проведёт и Гонсалес.