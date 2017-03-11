Баду Джек может провести бой с Натаном Клеверли

Бывший чемпион мира во втором среднем весе по версии WBC(20-1-3, 12 КО) определился с первым соперником в новой для себя весовой категории.В полутяжёлом весе представитель Швеции сразу же сразится за титул регулярного чемпиона мира по версии WBA, которым сейчас владеет(30-3, 16 КО). Об этом сообщает Boxingnews24.com со ссылкой на промоутера британца — Эдди Хирна.Свой предыдущий бой Клеверли провёл в октябре минувшего года, одолев Юргена Бремера. Что касается Баду Джека, то он в последний раз боксировал в январе, когда пытался объединить пояса в противостоянии с Джеймсом Дигейлом — тогда судьи зафиксировали ничью.