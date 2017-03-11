Россиянин Власов победил венгра Лоди техническим нокаутом

Российский боксёродержал победу над венгромв 10-раундовом рейтинговом поединке (весовая категория до 90,71 кг). Бой прошёл в Бенидорме (Испания) и завершился победой россиянина техническим нокаутом во втором раунде.Эта победа стала для 30-летнего Власова 38-й (21 из них — нокаутом) в 40 проведённых боях при двух поражениях. На счету 27-летнего Лоди 18 побед (15 — нокаутом), 9 поражений и 2 ничьих.Власов занимает 7-е место в рейтинге WBO, 9-е — IBF, 10-е — WBA и 13-е — WBC.