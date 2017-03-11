Уайт: Нурмагомедов остаётся в UFC

Глав UFCзаявил, что не станет разрывать контракт с россиянином«Предлагаю не трогать его сейчас. Думаю, что хуже всего из-за сложившейся ситуации именно ему. Я знаю, как он хотел этого боя, как он шёл к нему. Хабибу стоит задуматься о подготовке к поединку, о работе диетологов. При этом ему нужно что-то менять. Это однозначно. Такие жуткие сгонки веса — это опасно. Пусть подумает об этом хорошенько.Никто не будет прерывать рабочие отношения. Нурмагомедов остаётся в UFC. Он — часть нашей организации», — приводят слова Уайта «Известия».