Мейвезер-младший: я побил больше чемпионов, чем любой другой боец в истории

12-кратный чемпион мира по боксупояснил, в чём превосходит других легендарных чемпионов.«Когда речь заходит о легендарных чемпионах, все говорят о том, как они провели 100 с лишним боёв и всё такое. Но я побил больше чемпионов мира, чем любой боец в истории. Я уважаю этих бойцов, они проложили мне путь, но никто не достиг того, чего достиг я.Марчиано побил кучку мешков, а Али не побеждал Кена Нортона… Я всегда буду любить Али, Шугара Рэя Робинсона, Шугара Рэя Леонарда… Но не скажу, что они лучше меня, потому что это не правда», — цитирует Мейвезера Fight Hype.