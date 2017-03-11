Де ла Хойя: Головкин получил справедливый контракт на бой с Альваресом

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotionsзаявил, что его сторона выслала чемпиону мира WBA/WBC/IBF в среднем весесправедливый контракт на бой с чемпионом WBO в первой средней категории«Чтобы бой состоялся, Головкин должен подписать контракт. Проблема в том, что контракт у его команды, а он, должно быть, и не знает, что происходит. Они получили справедливый контракт. Канело хочет драться с ним. Нет никаких проблем», — приводит слова де ла Хойи Boxing Scene.