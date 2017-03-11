Мартинес: у Чавеса есть явные шансы победить Альвареса

Бывший чемпион мира в среднем весесчитает, чтовполне может победить«Канело хороший боксёр, но не суперчемпион для меня. Возможно, со временем он укрепит свои позиции. Если Чавес серьёзно настроен и готовится как следует, то у него явные шансы на победу. Не думаю, что победа для него недостижима. Это равный бой», — приводит слова Мартинеса ESPN.Мартинес победил Чавеса в 2012 году, несмотря на то, что в конце боя мексиканец отправил его в нокдаун.