Фьюри: я вешу 159 кг, но сбросить вес — не проблема

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF(25-0, 18 КО) признался, что весит 159 кг. Британец начал подготовку к возвращению на ринг после того, как был уличён в употреблении наркотиков, впал в тяжёлую депрессию и сообщил, что завершает боксёрскую карьеру.«Если говорить о жирдяях, то я вешу 159 кг. Но сбрасывать вес никогда не было для меня проблемой. Спросите Питера Фьюри — мы делали это 24 раза», — написал Фьюри в «твиттере».Таким образом, Фьюри признался, что сбрасывал вес практически перед каждым боем