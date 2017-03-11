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175 лет назад 2016
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Команда Барреры ответила Артуру Бетербиеву по поводу отмены боя

11 марта 2017, суббота. 23:21. Бокс/ММА
Команда Салливана Барреры ответила на заявление Артура Бетербиева, заявившего, что кубинец испугался драться с ним. Ранее стало известно, что встреча этих боксёров не состоится.

«Артур, ты попытался нарисовать в Интернете и социальных СМИ свою картину произошедшего с элиминатором IBF. Быть может, твоя пропаганда и сработала в России или Канаде, но не в США. Дело в том, что этот бой изначально был обречён на провал, и винить в этом ты можешь лишь своего фальшивого промоутера.

Во-первых, твой промоутер решил не вести никаких переговоров с промоутером Салливана, а сразу затребовал промоутерских торгов. Вы сразу же рассказали в социальных СМИ, что бой состоится 4 марта в Бруклине. Салливан Баррера начал подготовку к этому бою, но никакого контракта он не получил.

После того как твой промоутер выиграл торги, он заявил всему миру о том, что бой состоится в конце марта или начале апреля в Нью-Йорке. Салливан продолжал тренироваться, готовясь к бою, но опять же никакого контракта он не получил от твоего промоутера… Затем он заявил, что поединок состоится 21 апреля в Майами.

По состоянию на четверг твой промоутер так и не предоставил никакой конкретной информации о месте проведения боя, и бой не был включён в списки мероприятий, проходящих на значимых аренах Майами… Хотя всегда было сомнительно, что твой промоутер сможет организовать в США бой такого масштаба, когда он ещё не делал ничего подобного… Баррера просто не собирался больше играть в эти игры. После недель тренировок и траты собственных денег с почти нулевой уверенностью в том, что бой состоится, он решил, что с него хватит.

Баррера не должен вызывать у тебя ни малейших сомнений относительно его готовности драться с тобой и с лучшими боксёрами дивизиона. В то время как ты провёл весь 2016 год, сражаясь с фермерами из Аргентины, которых подыскивал твой промоутер, Баррера в андекарде боя Уорд — Ковалёв уничтожил Славу Шабранского. И этот бой транслировался по HBO.

Не сомневайся, что Салливан был готов сразиться, и не думай, что все остальные боятся с тобой драться. Но к Салливану нужно относиться как к человеку, а не как к куску мяса. А если ты и твой промоутер ищете свежее мясо, вам лучше отправиться в Аргентину», — сообщается в послании, опубликованном в социальных медиа.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Артур Бетербиев
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