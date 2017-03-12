Минеев: скандал в Дагестане не повлиял на моё отношение к дагестанцам

Российский боец смешанного стиляпрокомментировал скандальный инцидент со своим участием, произошедший на чемпионате по ММА среди любителей в Дагестане. Соперником Минеева был дагестанец Азиз Джуманиязов. По окончании второго раунда, Джуманиязов, поднимаясь, лягнул соперника. Минеев тут же вскочил и нанёс сопернику удар кулаком в голову. На ринг сразу же выскочили зрители, и началась массовая потасовка.«В возникшей после моего боя ситуации с соперником нами же и была поставлена точка. Это никак не повлияло на моё отношение к ставшей уже в определённом смысле родной республике Дагестан и дагестанцам», — написал Минеев на своей странице в «Инстаграме».