Гамбоа победил Альварадо

Бывший чемпион мира в полулёгком весе Юриоркис Гамбоа (26-1, 17 КО), провёл свой первый бой за последние 15 месяцев. Возвращение кубинца, подписавшего недавно контракт с Golden Boy Promotions получилось не совсем таким, каким планировалось.Встреча с никарагуанцем Рене Альварадо (24-8, 16 КО) прошла в вязкой борьбе, лишившей зрителей ярких эпизодов. Единственное, что можно выделить, так это нокдаун, в котором побывал Гамбоа в заключительном раунде 10-раундового противостояния.Впрочем, это не помешало ему одержать победу единогласным решением судей — 97:92, 97:92, 97:93